Em resposta as ações realizadas pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, principalmente na prevenção e combate ao Covid-19, a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) encaminhou uma carta destinada ao Prefeito Ilderlei Cordeiro parabenizando o empenho da gestão neste período e reafirmando a continuidade da parceria com o município no segundo semestre de 2020.

A Unicef ressalta a atenção dada pela gestão, em especial às necessidades específicas de crianças, adolescentes e suas famílias neste período da pandemia. A parceria já existente havia encerrado no final de junho, a Unicef orientou que a Prefeitura permaneça com a equipe de articulação e mobilização do Selo Unicef no segundo semestre, área garantir a continuidade de serviços essenciais e para garantir os direitos de crianças e adolescentes no contexto da pandemia.

Durante este período da pandemia, a Unicef se comprometeu ainda a oferecer o suporte técnico para garantia da continuidade dos serviços essenciais para crianças e adolescentes mesmo em cenário de distanciamento social, com o trabalho em conjunto na implementação de ações como continuidade das vacinações; nas estratégias múltiplas e por diferentes meios para levar a educação para cada criança e adolescente.

A Unicef enfatiza ainda na carta a importância de criação de um plano de segurança para, quando for possível, reabrir as escolas sem oferecer risco de transmissão do vírus; e aborda ações sobre o fortalecimento do sistema de saneamento municipal, de forma a garantir a consolidação das medidas de higienização e prevenção de transmissão do coronavírus.

Garantindo ainda apoio às equipes municipais dos Conselhos Tutelares e da Assistência Social para prevenção e encaminhamento dos casos de violência contra crianças e adolescentes; e atenção especial às populações mais vulneráveis.