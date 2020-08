A Prefeitura de Cruzeiro do Sul firmou uma parceria com a empresa responsável pela construção do loteamento Jardim Primavera que vai possibilitar a pavimentação do local.

As máquinas estão trabalhando e o prefeito Ilderlei Cordeiro esteve na sexta-feira (31) visitando as obras. Segundo o acordo, a empresa vai fazer a parte de terraplanagem e o município fará toda a pavimentação.

“Se Deus quiser, a partir da próxima semana já estaremos aqui começando nossa parte. Há anos as famílias estão aqui precisando desse apoio, e para mim é um prazer estar aqui e ver todo este desenvolvimento acontecendo”, destacou o prefeito.

Aproximadamente 4 kms de ruas serão contempladas. “Este tipo de serviço oferece acessibilidade e vai trazer emprego e renda, pois quando chega infraestrutura, as pessoas que compraram terrenos aqui começarão a investir mais ainda. Bem como, essas construções vão gerando emprego”, destacou o prefeito.