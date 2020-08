Após uma denúncia anônima informando que estava ocorrendo uma “rinha” de galos, no Ramal Igarapé da Onça, em Cruzeiro do Sul, a Polícia Militar agiu com eficiência e rapidez, e acabou prendendo vários indivíduos acusados da prática de crime ambiental.

Perante a Lei n° 9.605, no Art. 32, Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

De acordo com informações, no local onde o crime acontecia, os envolvidos apostavam quantias em dinheiro que chegava a cerca de R$ 3 mil. Os animais brigavam entre si até a morte, o que fica explícito como crime ambiental.

Após a ação, todos os envolvidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais ao caso. Por Juruá em Tempo