A pré-candidata a prefeita Leila Galão e seu coordenador de Campanha Aldemir Lopes, ambos do MDB, tiveram a oportunidade de receber na manhã deste sábado no balneário Cumarurana, localizado no km 10, o senador Márcio Bittar e o deputado estadual Roberto Duarte que é pré-candidato a prefeito em Rio Branco.

Na oportunidade foi apresentado a chapá dos 21 pré-candidatos a vereadores que disputarão as eleições deste ano pelo MDB, e a largada da pré-campanha de Leila Galvão, que até o momento não teve o nome do vice revelado.

Mesmo com seu histórico em Brasileia, que todos são conhecedores, o MDB representado por seu líder maior, Aldemir Lopes, não deixa de lado a ideia de abrir mão de disputar por uma única vez as eleições, ainda que esteja em desvantagem por conta de suas práticas.

Palavras de força e companheirismo foram proferidas pelos presentes, que levarão este projeto adiante. Veja abaixo o pronunciamento das principais figuras ali presentes.

Leila Galvão

“A política é muito dinâmica. É uma honra pra mim ter sido indicada como pré-candidata à prefeita pelo MDB. As mulheres são fundamentais e acreditamos que fazemos a diferença na gestão pública. Sinto-me preparada para este grande desafio para fazer o melhor pela nossa cidade”, afirmou Leila Galvão.

Senador Marcio Bittar

Bastante empolgado com a união e esforço dos líderes do partido nos municípios, o senador Marcio Bittar disse que sempre estará aonde o MDB estiver. “Por isso, fiz questão de está nessa agendas em Brasiléia. Acredito que podemos construir propostas realistas para um bom programa de governo, pois conhecemos a realidade da população e podemos conseguir recursos para fazermos gestões revolucionários”, explicou Bittar, que atualmente é o relator do orçamento da União.

Deputado Roberto Duarte

“Temos chapas do MDB nos 22 municípios do Acre com um quadro de pré-candidatos bastante qualificado. Não tenho dúvidas de que estamos avançando em busca de um estado melhor, com mais oportunidades, mais justo e igualitário”, finalizou Roberto Duarte.