Ex-craque Garrincha (direita) com a camisa do Independência, em 1973 — Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha

O ex-craque do Botafogo e da Seleção Brasileira, Garrincha já vestiu a camisa do Independência no Acre. Em fotos inéditas que foram publicadas na página oficial do Tricolor de Aço em uma rede social, em 2018, o ex-jogador aparece ao lado de companheiros e algumas crianças, durante amistoso contra o Atlético-AC, em 1973, disputado no estádio José de Melo, em Rio Branco (AC).

O jornalista Manoel Façanha, dono do acervo de imagens histórico, disse ao ge nesta sexta-feira (31) que naquela época Garrincha costumava fazer esse tipo de participação.

– Jogou um tempo de cada lado, o Garrincha. Fazia esses tipos de apresentações para ganhar dinheiro – lembra.

Garricha ao lado de algumas crianças durante amistoso contra Atlético-AC, em 1973 — Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha

Um ano antes, em 1972, o ex-craque já tinha vestido a camisa do Náuas, da cidade de Cruzeiro do Sul, durante amistoso com São Cristóvão, que terminou empatado por 1 a 1.

O amistoso contra o Galo Carijó terminou empatado por 1 a 1 no tempo regulamentar, mas o Tricolor de Aço acabou vencendo nos pênaltis por 4 a 3. Segundo Manoel Façanha, naquela época os clubes tinham apoio do Governo do Estado para conseguir viabilizar essas partidas.

– Geralmente tinham apoio do governo, mas o dinheiro da bilheteria ficou com os clubes para fazer caixa para a temporada. Os caras nesta época buscavam o governo para esse tipo de atividade. O futebol tinha muita força – afirma. Garrincha (2º agachado E/D) com parte do elenco do Independência, em 1973 — Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha Durante o amistoso contra o Atlético-AC, Garricha também chamou atenção por ser parecido com um ponta-direita do Independência. – Garrincha encontrou um sósia neste jogo. Bico-Bico, ponta-direita. Muito técnico e de muitos gols, falecido em 2009. Apelidei ele de Garrincha do Acre – conta Manoel Façanha. Naquela mesma semana partida entre Independência e Atlético-AC, Garrincha vestiu a camisa de outros dois clubes do Acre em um novo amistoso. Ele participou de um Rio Branco-AC x Juventus-AC, jogando um tempo por cada equipe. Não há registro fotográfico conhecido dessa partida, que terminou com vitória do Juventus por 2 a 0. Somando as duas passagens pelo Acre, o ex-ponta vestiu a camisa de cinco clubes do estado. Garrincha, também conhecido como ‘O anjo das pernas tortas’, fez história no Botafogo e na Seleção Brasileira, onde foi bicampeão mundial em 1958 e 1962. Delmar Boaventura Mota, o Bico-Bico, com a camisa do Independência — Foto: Aquivo pessoal/Manoel Façanha Por Globo esporte