Atevaldo Santana cobra que todas as federações possam ser ouvidas sobre volta às atividades — Foto: Murilo Lima

Se de um lado os amantes do futebol e os profissionais que dependem da modalidade estão felizes pela liberação dos treinamentos, após flexibilização publicada no Diário Oficial do Estado na última terça-feira. Do outro, pelo menos um apaixonado por outros esportes e representante de entidade esportiva do estado não está satisfeito.

O presidente da Federação Acreana de Basquete (Feab), Atevaldo Santana, diz que esperava uma iniciativa dos responsáveis pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 de chamar todas as federações para uma conversa. Ele acredita que a decisão de liberar os treinos para os clubes de futebol que disputam o Campeonato Acreano foi tomada sob pressão.

– Eu esperava que eles reunissem, já que foram provocados pelo futebol, que geralmente é o esporte que tem a maior presença de clube, e que chamassem as demais federações para serem ouvidas. Creio que eles devem ter agido sob pressão. Em momento algum esperava ser necessário fazer uma pressão. Esperava que eles fossem inteligentes ao ponto de mandar chamar as outras entidades esportivas, fazer uma reunião ampla em todos os esportes e ouvir os dirigentes de cada modalidade. Lamento que isso não tenha ocorrido – considera.

O dirigente ressalta que a insatisfação não é pelo interesse de pressionar pelo liberação das atividades de todas as modalidades, mas pelo privilégio a uma e ‘exclusão’ de todas as outras. Ele garante que só é favorável ao retorno quando houver toda a segurança necessária.

– Não temos interesse de pressionar pra retorno, mas já que a Federação de Futebol resolveu pressionar, a palavra correta é essa, e provocou a secretaria e o pessoal responsável do comitê do Covid-19, eles aproveitassem e chamassem as outras federações. Não estou dizendo que o basquete está com pressa. Só quero voltar quando estiver tudo dentro da normalidade, de acordo com as orientações do comitê – assegura.

Diante da não procura da gestão pelas outras federações, Atevaldo Santana quer marcar uma reunião com dirigentes e representantes do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19. A ideia será proposta para que o encontro ocorra nos próximos dias. Por Globo Esporte