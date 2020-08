O Ministério da Saúde anunciou que o país registrou 1.088 mortes em 24 horas motivadas pela Covid-19 – (Foto: Reuters)

(ANSA) – O Brasil registrou neste domingo (2) 541 mortes pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), elevando o número total de óbitos para 94.104, segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

De acordo com os dados, existem 2.733.677 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, com um acréscimo de 25.800 novos contágios entre ontem e hoje. A taxa de incidência continua subindo e é de 1, 3 mil pessoas por cada 100 mil habitantes, enquanto a letalidade do coronavírus é 3,4%.

São Paulo continua sendo o estado com maior número de casos da doença, com 558.685, e de mortes, 23.317. Já o Ceará se mantém em segundo lugar em número de casos, com 176.580, e 7.709 óbitos.

Na sequência, aparece a Bahia, com 170.476 pessoas infectadas e 3.5.72 mortes, e o Rio de Janeiro com 167.225 contaminações e 13.572 falecimentos.

Com os dados, o Brasil se mantém em segundo no ranking de países com maior número de casos de covid-19 e mortes, atrás apenas dos Estados Unidos.

O Ministério da Saúde anunciou que o país registrou 1.088 mortes em 24 horas motivadas pela Covid-19. Além disso, também foram registrados 45,3 mil novos casos em um dia.