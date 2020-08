Droga foi levada para Defla e mulher presa também — Foto: Asscom/PM-AC

Uma mulher foi presa, na noite desta sexta-feira (31), pela Companhia de Policiamento de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) ao ser encontrada com 16 quilos de maconha em uma casa no bairro Apolônio Sales.