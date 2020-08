“A operação verão” de 2020 é uma das maiores já realizadas em Cruzeiro do Sul, diversos bairros recebem ações de melhoria e recuperação da estrutura urbana e limpeza da secretaria municipal de obras.

Nesta semana a prefeitura intensificou os trabalhos e as máquinas e homens estão espalhados por toda cidade, com serviços integrados de limpeza, desobstrução de córregos, recapeamento e abertura de novas ruas.

O Jardim Primavera é dos contemplados desta semana, este com sérios problemas no acesso e as demais ruas em situação quase intrafegáveis no inverno, deixará de ser dor de cabeça às centenas de famílias residentes na localidade.

Moradores estão muito felizes e agradecidos com atenção recebida do prefeito Ilderlei Cordeiro, ao compreender todas as dificuldades enfrentadas no inverno e nas redes sociais muitos postam imagens e agradecimentos pelo investimento no local.

Segundo Ilderlei Cordeiro, a maior operação Verão dos últimos tempos só foi possível graças ao empenho e dedicação de sua equipe. “Tivemos muito planejamento e economia da despesa com a máquina pública, o que nos possibilitou priorizar as ações de melhoria da nossa infraestrutura. Também agradeço muito nossa câmara municipal, que tem sempre atendido as demandas de interesse da nossa cidade”. Finalizou o Prefeito.

Veja o Vídeo: