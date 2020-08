Acompanhada pelo deputado federal Alan Rick (DEM), líderes comunitários, secretários e assessores, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, assinou, durante solenidade simples e respeitando as regras de combate ao Coronavírus, na manhã deste sábado, 1º de agosto, no bairro João Eduardo, ordem de serviços para recuperação e manutenção de ruas nos bairros que compõem a Regional da Baixada da Sobral.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Edson Rigaud, os serviços de recuperação de pavimento, meio-fio, drenagem, construção e recuperação de bocas-de-lobo, dentre outros, serão executados pela Empresa Municipal de Urbanização. “Esse trabalho é continuação dos nossos serviços de manutenção viária que estão sendo feitos em todas as regionais da cidade”, explicou o secretário.

“Já estamos avançando com os serviços em todas as regionais da cidade e avançando, também, nos ramais. Em cinco regionais os serviços serão realizados pela Emurb e para outras cinco regionais nós licitamos com empresas privadas. Esse segundo contrato com a Emurb neste ano é da ordem de R$ 18 milhões. O contrato anterior era de aproximadamente R$ 30 milhões”, acrescenta Rigaud, revelando que os serviços estão sendo executados com recursos próprios da Prefeitura, que também licitou aproximadamente R$ 28 milhões para a realização de serviços em ramais e outras regionais da Capital.

A prefeita Socorro Neri enfatizou que a gestão municipal busca intensificar o trabalho de recuperação e manutenção das vias da cidade durante o período de estiagem. “Nós estamos assinando, hoje, essa ordem de serviços para a Regional da Baixada exatamente para intensificarmos o trabalho de manutenção de ruas, trabalho este que iniciou no dia 2 de janeiro deste ano e não parou. Esse é o momento de aproveitar o período de estiagem. É um trabalho que nós queremos que tenha a máxima qualidade possível, um trabalho que garanta a trafegabilidade, com dignidade para muitos desses moradores aqui da Baixada”, disse Socorro Neri.

Gestão com planejamento

A prefeita explicou que sua gestão trabalha com planejamento. “Sempre trabalhando nesse sentido, com recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco, conseguidos por meio dessa forma de fazer gestão, como temos feito: com planejamento, com foco, com prioridade, com controle de gastos, de modo a fazer com que os recursos cheguem mais perto das ações da comunidade, das ações que impactam na melhoria da vida das pessoas da nossa cidade”, salientou a prefeita.

Indagada sobre qual a forma que o Município adota para estabelecer prioridade, ela respondeu: “Nós temos tido sempre o cuidado de manter o que foi planejado. Apesar de nesse período de pandemia termos uma redução de receitas de aproximadamente 20%, estamos conseguindo manter o que estava planejado no que se refere à recuperação de vias, em razão de todo o cuidado que tivemos no ano de 2019 e de termos conseguido economizar recursos que recebemos no final do ano, como os recursos do Pré-sal, e de outras fontes”, explicou Socorro Neri.

E acrescentou: “Como não tínhamos nenhuma despesa pendente, conseguimos deixar recursos para neste ano de 2020 realizarmos essas ações. Sabemos todos que essa é uma prioridade para as pessoas, elas sempre nos apontam isso. Porque, certamente ter uma rua calçada não é luxo algum, é direito das pessoas conseguirem chegar a essa condição. E nós estamos buscando fazer o máximo possível, sempre dando um passo de cada vez, como eu tenho dito sempre”, enfatizou.

Qualidade como desafio

Indagada por jornalistas presentes como sua gestão consegue manter a qualidade das obras executadas como sua marca, a prefeita explicou que esse é um desafio para ela e sua equipe. “Sem dúvida alguma, esse é um desafio. E nós vamos precisar das próximas duas, três gestões para dar conta de forma mais qualitativa e também quantitativa, atender a população de Rio Branco. Agora, o que eu tenho buscado e recomendado à minha equipe é que faça sempre com qualidade. Tudo aquilo que fizermos tem que ser feito com qualidade. Não conseguiremos resolver todos os problemas, não conseguiremos atender todas as necessidades, porque os recursos da Prefeitura são curtos. Mas, tudo que fizermos tem que ser feito com qualidade. Sem promessas”.

Procedimentos diferentes

Socorro Neri afirmou que o gestor deve focar seu trabalho sempre na verdade, transparência e franqueza. “Eu tenho convicção de que se nós queremos ter resultados diferente, nós temos que ter, também, procedimentos diferentes. E o primeiro deles é de falar a verdade, sempre. É o de ter essa conversa, esse diálogo, sempre franco com a nossa comunidade do que pode ser feito, deve ser feito. Sem oba-oba, sem muita conversa. E, aquilo que não pode ser neste ano também, deve ser informado. Porque não se trata de má vontade. Se trata de ter recursos cada vez mais escassos, que devem ser aplicados com transparência, com seriedade, em ações que a comunidade mais necessita”, destacou.

O deputado federal Alan Rick disse da sua alegria com os resultados alcançados pela atual gestão municipal. “Eu vejo com muita alegria o trabalho feito pela prefeita Socorro Neri, que é, verdadeiramente, uma parceira da comunidade rio-branquense, das nossas regionais. Aqui no João Eduardo ela tem feito esse trabalho de recuperação e manutenção das vias urbanas, como tem feito em toda a cidade de Rio Branco. Eu tenho a maior alegria de ajudar a Prefeitura com minhas emendas, pois sei que os recursos serão bem aplicados. A Socorro realmente tem se esforçado e feito com carinho, com amor. A gente vê que as obras são bem executadas, para que a população tenha serviços de qualidade, disse o parlamentar.

O que disseram líderes comunitários

– Marcelo Marcos – Presidente da Associação de Moradores do bairro João Eduardo II – “A gente fica feliz com a chegada desses serviços e espera que alcancem o maior número de ruas possível”.

– Alberto Pinto da Silva – Presidente da Associação de Moradores do bairro João Eduardo I. “Para mim é uma grande alegria. Eu já vivia alegre por ver a Prefeitura trabalhando em todos os bairros, deixando-os alinhados, asfaltados, e hoje estou ainda mais alegre por ver a Prefeitura chegando com seus serviços ao nosso bairro, para deixá-lo do jeito que a comunidade deseja. Hoje é um grande dia para a nossa comunidade”.

– “Negão da Baixada” – Presidente da Associação de Moradores do bairro Aeroporto Velho. “A nossa expectativa é a melhor possível. Inclusive, eu parabenizei a prefeita, pois já começou o trabalho na Baixada e a gente como presidente fica feliz quando vê um trabalho de qualidade como o que está sendo feito em toda a cidade. Então, a expectativa é muito grande. Eu já vi isso acontecer lá no Boa União, lá no bairro Sobral. Para nós, o essencial é que os serviços são de qualidade. Parabéns à Prefeitura por esse tipo de trabalho que está sendo executado”.