O assunto que domina a imprensa política no Acre, continua sendo a possível ida do Governador Gladson Cameli para o PSDB. A notícia de que chegaria para comandar os rumos da sigla e apontar as estratégias a serem adotadas no processo eleitoral divide opinião entre militância e dirigentes do PSDB acreano.

Em mensagem que circula em diversos grupos de WhatsApp, a parlamentar tenta sufocar o governador, dando as boas vindas, mas ao mesmo tempo deixando claro que o projeto político do PSDB já estaria traçado e que Gladson só viria a somar e ser um cabo eleitoral das candidaturas Tucanas.

O receio do partido é que ao entrar no PSDB, Gladson rife a candidatura de Minoru Kimpara e leve a sigla para apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB), candidata do governador Gladson Cameli.

Outra configuração que pode acontecer, seria tirar os Tucanos da aliança de Fagner Sales do MDB em Cruzeiro do Sul e assim isolar o partido de Vagner Sales na corrida eleitoral.

Gladson chega de uma viagem a São Paulo, onde acertou detalhes de sua filiação com a cúpula nacional do PSDB e certamente esse assunto terá novos desdobramentos.

Vejam a nota divulgada e assinada pela deputada Mara Rocha;

Bem-vindo governador!

Quero desejar as boas-vindas ao governador Gladson Cameli.

O PSDB é um partido organizado, com executiva eleita e com um estatuto muito bem elaborado. Vossa excelência vai gostar! Todos que aqui chegam são bem recebidos, seja rico ou pobre, seja governador ou não. Temos muitos direitos no partido, mas também temos muitos deveres, como por exemplo a fidelidade partidária constante no nosso estatuto. Precisamos de um cabo eleitoral forte para apoiar todas as nossas candidaturas tucanas no estado, aliás quero afirmar que todas estão muito bem sacramentadas e firmes como uma rocha, com o aval das executivas estadual, municipais e todos os filiados do partido. Destaco aqui a pré-candidatura de Minoro Kinpara a prefeitura de Rio Branco. Venha governador para somar é seja um entre todos nós! Como presidente da sigla fico feliz de te um cabo eleitoral forte com sua envergadura para balançar a bandeira dos nossos tucanos nos pleitos do interior e na capital.

A casa aqui tem ordem, você vai gostar.!