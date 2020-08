Deputada Perpétua Almeida esteve com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para pedir atenção à rede de telefonia e internet nos municípios do Acre, principalmente nas comunidades mais distantes que tanto sofrem com isolamento geográfico e ainda tem que conviver com falta de um sistema de telefonia e internet

Os problemas de comunicação no Acre é uma das maiores deficiências enfrentada pela população, nesses tempos de Pandemia a situação ficou ainda pior.

Os serviços de comércio se adaptou para atender a demanda em regime de quarentena e isolamento social da população, que passou a ser mais dependente dos serviços de compra e venda por aplicativos de internet.

O problema é que com a frequente queda do sinal tanto de telefonia quanto de internet, os comerciantes e empreendedores amargam prejuízos e muitas das vezes as empresas sequer dão satisfação e só quem perde é a economia.

A deputada acreana relatou ao ministro Fábio Farias, os constantes problemas que os acreanos tem enfrentado, pontuando os municípios isolados e a Região do Vale do Juruá, onde os problemas costumam a ser semanais.

Algumas comunidades do estado, por falta de uma torre, estão isoladas do resto do país. Outra situação que carece de uma intervenção urgente é a região do Juruá, que enfrenta os maiores problemas.

O sinal de telefonia e interne é interrompido várias vezes por semana, ficando horas e até dias sem comunicação. Essa é uma pauta muito importante para toda a população, ainda mais em tempos de pandemia. O ministro garantiu atenção e ações emergenciais, conta perpétua.