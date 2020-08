A Diretoria de Desenvolvimento da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra) se reuniu na manhã deste sábado, 1, para alinhar a logística que atenderá os futuros lojistas do centro comercial e será um grande marco socioeconômico na capital acreana.

“Hoje nós estamos na fase de organizar e formalizar os lojistas que vão entrar no empreendimento. Após assinatura dos Termos de Adesão, o Município de Rio Branco disponibilizará a atualização dos comerciantes que optaram pela adesão para a formalização do Decreto, que será entregue à Concessionária para efetivação dos contratos de locação”, explicou Alice Balado, gerente de projetos da Safra.

Adesão ou desistência

Os últimos detalhes estão sendo alinhados para que a partir da próxima segunda-feira, 3, na quadra do Colégio Acreano, a gestão possa atender os 485 futuros lojistas do Aquiri Shopping (com as empresas âncoras ao total serão 502 espaços no novo centro comercial) para que possam tirar dúvidas e decidir entre a adesão ou desistência.

“Este é o momento de preparação dos técnicos para a próxima fase, que será crucial, onde os futuros lojistas vão fazer a adesão ou a desistência do empreendimento. Após esclarecer todas as dúvidas, colher assinaturas e informações de todos os interessados, teremos então o decreto, onde constarão os comerciantes do Aquiri Shopping”, ressaltou, Paulo Braña, gestor da Safra e também presidente da Comissão de Transparência do Aquiri Shopping.