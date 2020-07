O projeto de lei apresentado na Câmara Municipal, pela vereadora Lene Petecão (PSD), para incluir no Calendário Oficial de Eventos de Rio Branco o Junho Violeta, mês de conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa, foi sancionado pela prefeita Socorro Neri e se tornou na Lei 2.360/2020.

A nova lei tem dentre seus objetivos: desenvolver ações de mobilização, sensibilização e conscientização da população, no âmbito do Município de Rio Branco, sobre todos os tipos de violência contra as pessoas idosas.

A campanha “Junho Violeta” será desenvolvida no âmbito das unidades públicas de educação e de saúde da rede municipal durante o mês de junho, através da realização de palestras, debates e exibição de filmes para os pais e alunos da rede escolar, além da promoção de concursos de redação e de desenhos, e outras práticas pedagógicas destinadas aos alunos, bem como realização de palestras e debates para os profissionais da rede de saúde, a serem ministrados por psicólogos, assistentes sociais, entre outros profissionais capacitados.

O Junho Violeta tem como símbolo um pequeno laço de cor violeta.

O dia 15 de junho marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa.