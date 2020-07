O atual prefeito do município de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, cancelou todas as atividades que iriam acontecer na cidade nesta semana, inclusive a solenidade de sua posse.

A decisão foi tomada em respeito a memória de Sebastião (que faleceu durante seu mandato) e da família enlutada. Mas na segunda-feira, as atividades serão retomadas, mas o luto será respeitado.

Em seu mandato, Jailson quer dar oportunidade para os rodriguesalvenses, por esse motivo é que a maioria dos secretariados (que são de Cruzeiro do Sul) será ocupadas pelos rodriguesalvenses.

Jailson deixou claro que tem compromisso com os munícipes de Rodrigues Alves, portanto, as secretarias da prefeitura devem ser ocupadas pelos os filhos da terra, pois no município tem pessoas totalmente capazes de ocupar tais cargos, e não buscar secretários de outro município como está atualmente.

Alguns projetos que estão em andamento que eram de Sebastião, Jailson vai dar sequência para chegar ao término e também vai dar uma priorizada às pessoas que moram no município com estudo e trabalho.

O novo prefeito, se preparava para concorrer o processo eleitoral deste ano pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS). Com a mudança repentina, ele assume a prefeitura e vai concorrer a reeleição no pleito de 2020.