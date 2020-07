Além do Covid-19, a dengue é um dos problemas que atormentam os cruzeirenses e levado pessoas a morte. A Região do Juruá é hoje um dos locais de maior contágio do Coronavírus e Cruzeiro do Sul concentra maior número de casos de dengue no Acre.

Recuperado, o vereador Clodoaldo afirma que viveu dias difíceis e que ao sentir os primeiros sintomas logo procurou atendimento médico e fazer exames que pudessem identificar possíveis contaminação do Covid-19, já que o que sentia se assemelhava com a doença.

“Eu tomei um susto, pois além do Covid eu estava com Dengue e logo fiquei muito mau. Sou diabético, hipertenso e tenho outros problemas de saúde, isso me fez temer a morte. Sabendo dos riscos eu tratei de me cuidar, me ausentei da correria do dia a dia e não perdi a fé. Hoje para minha alegria e da minha família estou curado e já de volta ao trabalho”, disse Clodoaldo.

De acordo com o parlamentar, o Covid-19 E a dengue têm maltratado muito a população, o mesmo pede união dos poderes e sociedade, cada um fazendo sua parte e só assim conseguiremos vencer essa guerra.

O parlamentar aproveitou para agradecer a cada amigo que se preocupou e o colocou em suas orações, no momento de muita angustia vivida.

“Quero dizer que sou grato por todos que me ligaram, externaram sua preocupação e fizeram orações em meu favor, isso é gratificante para qualquer ser humano. A câmara municipal tem uma demanda de muitas pautas e em ano eleitoral os trabalhos aumentam, exigindo assim maior participação dos parlamentares e da mesa diretora da casa”, finalizou o parlamentar.