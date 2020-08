Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta sexta-feira (31), no bairro Papoco, em Rio Branco, suspeito de participar do assalto a um supermercado, no dia 2 de junho, no bairro Sobral, e a uma casa lotérica do bairro Calafate, no dia 17 do mesmo mês.

Além desta apreensão, policiais da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore) prenderam outras três pessoas que estavam com o adolescente. Um dos presos era foragido da Justiça pelo crime de organização criminosa.

Um vídeo gravado pelas câmeras de segurança mostrou a ação dos criminosos no supermercado. Cinco homens armados invadiram a loja em uma ação que durou pouco mais de dois minutos.

O proprietário do supermercado, Adem Araújo, disse à época que no momento do assalto a loja tinha cerca de 20 pessoas, entre funcionários e clientes. Os criminosos não conseguiram levar dinheiro dos caixas.

Já na lotérica, o roubo ocorreu 15 dias depois, quando quatro criminosos invadiram o estabelecimento e roubaram cerca de R$ 3 mil. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostraram o momento em que o grupo entrou, rendeu os clientes e seguiu em direção aos atendentes.

No local onde houve a ação da Dcore, a polícia diz que apreendeu celulares, quase R$ 2 mil em dinheiro e aproximadamente um quilo de maconha, balança e insumos para embalar e vender drogas.

A polícia falou também que o menor é investigado por outros assaltos em farmácias, mercantis, distribuidoras, casas de carne, lojas e residências.

O grupo foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), na capital acreana. Os três presos devem responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores e organização criminosa. Do G1 Acre