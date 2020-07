As diversas ações promovidas na área de Cultura pela Prefeitura de Rio Branco durante o período de pandemia da COVID-19 serão apresentadas nesta sexta-feira, 31, no Fórum Internacional e Virtual sobre Cultura em Tempos de Pandemia.

O evento, organizado pela Unidade Temática de Cultura da Rede Mercociudades, reúne gestores de Cultura de toda a América Latina para compartilhar experiências e debater estratégias culturais no mundo pós-pandemia.

O presidente da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Sérgio de Carvalho, falará no encontro sobre O MoveMente, ação que teve como objetivo levar as aulas oferecidas gratuitamente nos Centros Culturais para lives no Instagram e Facebook, e o FestVida – Arte de Casa para o Mundo, que foi um edital no valor de R$ 50 mil, realizado totalmente on-line, em que os artistas receberam para se apresentarem direto de suas casas. A manutenção e reforma dos espaços culturais, tais como o Parque Capitão Ciríaco e o novo Centro Cultural Taquari, e as ações beneficentes para doações de cestas básicas para os artistas também entrarão em pauta.

“O Fórum Internacional de Gestores Culturais é uma iniciativa de primeira importância neste cenário. Um espaço de encontro, de romper fronteiras e de trocas. Sabemos o quanto a cultura foi impactada pela pandemia em diversos aspectos, e a dificuldade dos fazedores de cultura em fazer esta travessia. Desde o início, a Prefeitura de Rio Branco, em diálogo permanente com o movimento cultural e contando com a sensibilidade da prefeita Socorro Neri, vem buscando alternativas para minimizar os impactos em diversos setores, entre eles, o cultural”, destacou Sérgio.

Sobre o Fórum

O fórum tem como principal objetivo debater sobre os efeitos da pandemia gerado pela COVID-19 na cultura, assim como as consequências socioeconômicas que estão afetando esse setor tão importante da sociedade. Além disso, o encontro também discutirá quais serão os possíveis programas para reativar o setor.

Toda a reunião será transmitida ao vivo a partir das 17 horas, no Facebook Mercociudades (facebook.com / mercociudades), e compartilhado na rede da Fundação Garibaldi Brasil (facebook.com / fundacaogaribaldibrasil).