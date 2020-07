O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) alerta que um golpe está sendo aplicando com a utilização do nome da instituição.

Telefones são clonados e utilizados por uma organização criminosa para enviar documento falso, com timbre do Estado do Acre e cabeçalho do Tribunal de Justiça do Acre/Corregedoria-Geral da Justiça.

Além do falso documento, áudios são enviados por pessoas que se identificam como supostos advogados, para enganar jurisdicionados que possuem valores a receber em processos judiciais.

No golpe, os criminosos solicitam a transferência bancária de valores para pagamento de supostas taxas de tributos em cartório, alegando que se a transferência não for realizada os valores a receber não serão pagos.

A Corregedoria-Geral da Justiça (Coger), ao tomar conhecimento do golpe, solicitou a abertura de inquérito policial. Rejeite a ligação e comunique a polícia, se receber esse tipo de contato.

O TJAC não realiza esse tipo de procedimento.