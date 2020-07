Proporcionar melhorias para o homem do campo é sinônimo de investimento no desenvolvimento econômico dos municípios. Pelo menos 20 produtores de café, do Ramal 12, na zona rural de Cruzeiro do Sul, serão contemplados com o Projeto de biodigestores e energias renováveis. A ação acontece por meio de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Governo do Estado, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Estadual de Indústria, Ciências e Tecnologia (Seict) do Acre.

A proposta integra energias renováveis, com placas solares para iluminação das propriedades (com capacidade para 07 lâmpadas de led, uma televisão, uma geladeira e um freezer), e outra placa para acionamento da bomba de água para irrigação do café. O kit é composto ainda pelo sistema de irrigação completo (com fita gotejadora, cano, caixa de cinco mil litros e a bomba elétrica), por um biodigestor que produz gás para consumo na cozinha, propiciando ainda a produção de biofertilizantes para serem utilizados na lavoura. Uma equipe técnica da Seict e da Secretaria de Agricultura local visitaram as áreas que serão contempladas, totalizando 20 hectares de plantação de café.

Em todo estado serão disponibilizados 40 kits, sendo que a metade será voltada para Cruzeiro do Sul. O investimento de cada um deles é de aproximadamente R$50 mil reais, totalizando apenas para Cruzeiro do Sul R$1 milhão com o projeto. O Secretário municipal de Agricultura enfatizou que a parceria com o estado é muito importante, uma vez que fomenta as ações voltadas para o homem do campo e leva dignidade para as famílias rurais.

“Tivemos a conversa com o Secretário da Seict, Anderson Lima, mostrando nosso programa do Procap, e pedindo ajuda para Cruzeiro do Sul ser contemplado. Essa será uma oportunidade ímpar para os produtores. No mês de junho eles fizeram a colheita da primeira safra do café clonal, e esse projeto piloto é muito importante. A gestão do Prefeito Ilderlei prima pela inovação de trazer alternativas viáveis para o homem do campo e para as famílias rurais”, destacou.