A convite do prefeito Antônio Barbosa de Sousa (ZUM), o governador em exercício Wherles Rocha (Major Rocha), nos deu a honra com sua estimada presença, onde se dispôs a ouvir os anseios da comunidade, bem como, dos órgãos municipais e estaduais com o objetivo de ajudar no desenvolvimento geral do nosso município.

A presidente da câmara de vereadores a Srª. Ana Claudia Gonçalves, fez a abertura do cerimonial, com breves palavras agradeceu os imensos esforços que o atual Governo do Estado vem desempenhando ao município.

Em seguida, o Dr. Judson Barros Pereira, atual Delegado de policia civil do município, fez uso da palavra, onde externou agradecimentos ao Governo, que vem trabalhando de forma atenciosa em prol da segurança publica do Estado do Acre.

Após a fala do delegado, o prefeito Antonio Barbosa de Sousa (ZUM), também se pronunciou, agradecendo a presença do governador em exercício e toda sua equipe, bem como, a todos os convidados que ali se faziam presentes, em sua fala esteve destacando a relação de emendas parlamentar com o valor acima de R$ 5 milhões, destinada a este município pelo então governador em exercício Sr. Wherles Rocha, quando na época de 2012 a 2015 exercia o mandato de deputado federal pelo Estado do Acre. ”Quero aqui deixar meus agradecimentos a você, e te parabenizar pela forma que você vem atuando juntamento com o governador em beneficio do estado”, disse. e encerrou com sua fala dizendo. “eu sei das vontades e sei do empenho e das vontades do rocha, mas nem sempre as coisas são tão fáceis, a gente que está afrente da gestão, sabe o quão é difícil é alcançar o objetivo”. em seguida falou do cronograma de visitas que iria ocorrer ao decorrer do dia, logo a seguir de sua fala seguiu-se o pronunciamento do então governador.

O governador em exercício Wherles Rocha (Major Rocha), destacou que aproximadamente metade dos recursos de emenda do governo federal vieram para o município através de seu gabinete, quando ainda exercia a função de deputado federal, principalmente nos dois primeiros anos do mandato do prefeito Antônio Barbosa de sousa (ZUM), falou sobre as dificuldades que encontraram quando assumiram o governo, mas, que mesmo em meio as dificuldades estão achando soluções para que coloque o estado em novos rumos, também esteve parabenizando o prefeito Antônio Barbosa de sousa (ZUM), por sempre estar buscando melhorias e recursos para o município. “quero aqui reconhecer seu trabalho e empenho, se não fosse isso, muitos desses investimentos que Assis Brasil esta recebendo hoje, não teriam chegado ao município, parabéns por sua atuação e eu fico muito feliz de ver que esse trabalho que você fez esta rendendo frutos para a população de Assis Brasil”, disse. Reiterou que, tem um carinho imenso pela população do município, e está a disposição do município.

Na oportunidade a coordenadora do núcleo de educação(SEE), Gleiciany Amorim, em nome da educação esteve agradecendo os esforços do governo em benefício ao estado e a atenção dada a cada município, também fez a entrega de algumas reivindicações para melhoria da qualidade no ensino do município .

O diretor da UMAB, Franc. de Assis Rocha, não deixou de expressar suas demandas e também esteve entregando algumas reivindicações ao governador.