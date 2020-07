O Prefeito Ilderlei Cordeiro recebeu na manhã desta quinta-feira (30) a visita institucional do Vice-Presidente da Comissão de Aeroportos da Amazônia (Comara), Coronel Aviador Steven Meier. O encontro contou ainda com a presença do Comandante do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, 61º BIS, Tenente Coronel Carlos Eduardo. As instituições firmaram parceria para a construção de uma base para Comara em Cruzeiro do Sul, que servirá de apoio durante a reconstrução da pista do Aeroporto de Marechal Thaumaturgo, que será executada pelo órgão.

“A Comara recebeu a incumbência de desenvolver um projeto de reconstrução do Aeroporto de Marechal Thaumaturgo, e escolhemos Cruzeiro do Sul para montar um destacamento de apoio, que vai ser muito útil durante toda execução dessa obra. Esse apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul é fundamental. Toda região tende a ganhar quando estreitamos esses laços e buscamos essa aproximação”, pontuou o Vice-Presidente da Comara.

A pretensão da Comara é buscar mão de obra local para reconstruir a pista, uma vez que a instituição poderá contratar servidores públicos temporários federais civis, além dos militares. A obra está prevista pra começar em 2022, porém a montagem do destacamento de apoio e processo de contratação de pessoas deve iniciar em 2021. Normalmente o órgão aproveita o período de inverno para realizar o transporte dos insumos e o verão para execução das obras.

Para o Prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro, as parcerias interinstitucionais são de extrema importância para o desenvolvimento econômico de toda regional do Juruá.

“Já conhecemos a determinação e eficiência da Comara, que foi quem construiu a pista do Aeroporto de Cruzeiro do Sul. É uma honra receber o Coronel e todo seu efetivo aqui, e não tenho dúvida de que essa parceria entre Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Prefeitura de Marechal Thaumaturgo, Comara e Aeronáutica vai trazer cada dia mais desenvolvimento para nossa região. Agradecemos pela escolha da nossa cidade para servir de base”, enfatizou o prefeito.