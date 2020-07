Diante da problemática do novo coronavírus e dos riscos de disseminação, principalmente em ambiente carcerário, a equipe do Núcleo de Apoio à Família (NAF) da Unidade Penitenciária Moacir Prado, em Tarauacá, encontrou uma alternativa para atender os familiares residentes em Feijó.

Uma vez por mês, os servidores têm se deslocado até o município vizinho e ali permanecem pelo período de quatro dias, para receber os materiais a serem entregues aos detentos.

De acordo com o diretor da unidade, Claudecir Sousa, além dos cuidados com a higiene e utilização de equipamentos de proteção individual, a equipe cumpre outros requisitos de segurança sanitária no procedimento. “Eles se deslocam, fazem o atendimento por uma semana em Feijó e entram em quarentena de 15 dias. Ao encerrar a quarentena, fazem o atendimento em Tarauacá, também por uma semana, e novamente entram em quarentena”, explicou.

Somente em Feijó, uma média de 240 familiares são atendidos pelo NAF. A quantidade de materiais permitida foi alterada para suprir os detentos no período de um mês.

Dessa forma, durante o mês os profissionais fazem um atendimento em cada município. A principal motivação foi a necessidade de atender familiares e presos, com objetivo de não os privá-los do recebimento dos materiais básicos, de higiene e de alimentação extra, que é autorizada.

“Desde quando começou a pandemia, buscamos essa alternativa para atender os familiares de Feijó, evitando que se aglomerassem dentro de carros ao se dirigirem a Tarauacá, o que também os auxilia a conter gastos, disse o diretor.

Na oportunidade, os familiares podem enviar cartas que passam por uma triagem das equipes de segurança e de reintegração social. Na entrega de materiais seguinte, os mesmos familiares recebem cartas com as respostas dos detentos.