Os resultados da Operação Força Máxima, realizada em parceria entre a Prefeitura de Rio Branco e o governo do Estado, já podem ser visualizados na rodovia AC-40 no trecho entre a Corrente e a rotatória do antigo Top 15, sentido Senador Guiomard.

Serviços de tapa-buracos estão em andamento para a melhoria do tráfego de carros e caminhões pesados que utilizam a via que dá acesso à BR-317 (Estrada do Pacífico).

Segundo o engenheiro civil da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), Rafael Balbino, além da AC-40, as rodovias AC-10 e AC-90 também estão com frentes de trabalho por meio de um convênio firmado entre a Emurb e o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

“Estamos fazendo a manutenção dessas três rodovias estaduais que passam pela capital acreana com serviços emergenciais de tapa-buracos. Aqui na AC-40, especificamente o trabalho teve início ontem [quarta-feira] e deve ocorrer durante os próximos dias”, disse.

De acordo com Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, Marco Antônio Rodrigues, este trecho em obras da AC-40 foi uma recomendação da prefeita Socorro Neri, “a prefeita orientou prioridade naquela região, pois aqueles buracos identificados dentro das faixas de rolamento (tipo panelas), são muito perigosos quando os condutores se veem obrigados a desviar dos mesmos”.