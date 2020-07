Com a licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para supressão de vegetação, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), deverá iniciar, nos primeiros dias de agosto, a abertura de mais uma rodovia estadual, que conectará o Acre ao Estado do Amazonas.

Na manhã desta quinta-feira, 30, o departamento já enviou a primeira máquina a Feijó para dar início aos serviços. A ideia é aproveitar o restante do verão para a abertura do trecho, antes que comece o período das chuvas.

A ligação será feita entre os municípios de Feijó/AC e Envira/AM, num trecho de aproximadamente 56 quilômetros. Localizado no interior do Amazonas, Envira é um município pequeno e isolado, com pouco mais de 20 mil habitantes. Para chegar até a capital do próprio estado, os moradores levam até mais de um dia pelo rio, única via de acesso, além do aéreo, em busca de bens de consumo ou de escoamento da produção.

“Com a obra, em padrão de rodovia estadual, o governo pretende alavancar o setor econômico de Feijó, já que a intervenção facilitará o acesso à cidade. O percurso poderá ser feito de forma rápida e beneficiará famílias, produtores e escolas da região”, explicou o diretor de Operações do Deracre, Ronan Fonseca.