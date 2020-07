O prefeito Ilderlei Cordeiro visitou na manhã desta quarta-feira (29) duas importantes obras de acesso para a população da zona rural de Cruzeiro do Sul. No ramal de acesso ao Lago do Tapiri e Comunidade Olivença, as obras estão a todo vapor.

A prefeitura também está concluindo o acesso da população no Estirão do Remanso e além disso, na próxima sexta-feira (31), será inaugurado o sistema de abastecimento de água da comunidade.

Para o prefeito Ilderlei, as obras no Estirão do Remanso são de extrema importância pois garantem o direito básico da comunidade que é a água e a acessibilidade. “São cerca 96 casas sendo contempladas, que somando são aproximadamente 500 pessoas que moram aqui e conseguimos proporcionar toda a rede de água no ano passado, mas não foi possível finalizar, agora estamos concluindo a ligação e além disso, arrumamos todo o acesso no ramal, fizemos um novo, passando pela área do empresário César Queiroz, a quem quero ainda agradecê-lo por entender a importância de dar este acesso a estas famílias”, enfatizou o gestor.

“São anos que nós lutávamos para termos uma rua e água. Entrava prefeito e saia prefeito e nós nessa luta, com o prefeito Ilderlei, vimos este sonho se realizar. Ano passado ele trouxe a água, este ano abriu nossas ruas e agora temos a rede de água completa, então nossa comunidade só tem a agradecer ao prefeito, pois água é vida e ele teve essa sensibilidade de olhar por nós”, comemorou José Artêmio, presidente da comunidade Estirão do Remanso.

O ramal de acesso à Comunidade Olivença vai proporcionar um escoamento mais ágil e fácil de produtos.

O morador Cláudio da Cruz dos Santos comemorou a reabertura do ramal. “Moro aqui há 30 anos e o prefeito Ilderlei foi o único que olhou por nós, está sempre aqui, nos ouvindo, trouxe água, todos os anos temos acesso garantido pelo ramal”, reconheceu.

O prefeito lembrou que desde o início de sua gestão tem priorizado a acessibilidade do homem do campo. “Aqui nós já trouxemos rede de água e todos os anos estamos garantindo o acesso para o transporte dos seus produtos. Temos um carinho muito grande por essa população que trabalha tanto, busca tanto as melhorias e dignidade e precisa do braço amigo do poder público”, destacou o prefeito.

O acesso também vai beneficiar famílias que vivem ainda mais distantes: as que residem às margens do Lago Tapiri. São pelo menos 20 famílias que, graças à valorização ao produtor que o prefeito Ilderlei tem priorizado, poderão escoar suas produções. “Nossa gestão tirou essas famílias do isolamento, e é uma alegria estarmos mais um ano dando este acesso a eles, queria poder estar entregando um acesso definitivo, mas tenho certeza que isso logo será possível”, projetou Cordeiro.