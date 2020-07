Gladson Cameli e secretário Alysson Bestene estiveram reunidos com membros da diretoria-executiva e coordenação médica do Hospital Beneficência Portuguesa para – Foto: Cedida.

Assessoria – O governador Gladson Cameli, acompanhado do secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene, esteve reunido nesta terça-feira, 28, com membros da diretoria-executiva e coordenação médica do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, na capital paulista. Na oportunidade, os gestores acreanos conheceram toda a estrutura da rede hospitalar e trataram ainda sobre a possibilidade de parcerias para a melhoria na oferta de serviços especializados e gestão da saúde pública do estado.

Fundada em 1859, a Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência é um dos mais modernos e avançados complexos hospitalares privados da América Latina. Dividida em três hospitais, a rede possui cerca de 7,5 mil colaboradores e 3 mil médicos de 50 diferentes especialidades. Anualmente, atende quase 2 milhões de pacientes.

Gladson Cameli ficou impressionado com a organização da Beneficência Portuguesa e enfatizou que não medirá esforços para que parcerias sejam firmadas entre o governo do Estado e o hospital paulistano, por meio de convênios pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O governador enfatizou que ofertar saúde pública de qualidade é prioridade de sua administração e foi um compromisso firmado com a população.

“Eu já conhecia o trabalho da rede Beneficência Portuguesa e tive a oportunidade de saber mais a fundo todas as suas especialidades e estrutura em uma apresentação que eles nos fizeram. Sabemos que eles têm convênios com o SUS e eu já determinei que a Sesacre [Secretaria de Estado de Saúde do Acre] veja o que é necessário para levarmos esses atendimentos para o nosso estado. É essa saúde que queremos proporcionar para todos que procuram os hospitais do nosso estado. Aproveitei o momento para convidá-los para irem ao Acre e conhecer a nossa realidade”, ressaltou Cameli.

O secretário Alysson Bestene explicou que a futura parceria com a rede Beneficência Portuguesa assegura um salto de qualidade para rede pública hospitalar do Acre, sobretudo para suprir o déficit existente em algumas especialidades médicas.

“A Beneficência Portuguesa possui um dos maiores parques tecnológicos voltados para a área da saúde do Brasil. A reunião foi muito importante para deliberarmos possíveis parcerias com a equipe de profissionais que eles possuem. Existe ainda o interesse da Beneficência Portuguesa na gestão hospitalar e também com a parte de serviços especializados, como: cardiologia, oncologia e demais áreas que o Estado tem deficiência”, pontuou.