Com atual cenário de casos positivos e a grande demanda de atendimentos na Unida de Referência do Novo Corona vírus Unidade Básica Tufic Mizael Saady. A Prefeitura de Brasileia por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fez a aquisição de mais três mil novos testes rápidos para SarsCov-2 (Covid- 19) IGG, IGM.

O Secretário Municipal de Saúde, Francisco Borges que esteve visitando a unidade e acompanhando o processo de testagem com os novos testes na terça-feira, 28 destacou a nova aquisição do material.

“Essa é um compra quase que de urgência devido à suspensão do fornecimento por parte do Ministério da Saúde, os municípios estão tendo que assumir esse compromisso de testar a população. Estamos dando continuidade na forma de testagem na nossa população. É o mínimo que podemos fazer durante essa pandemia, não deixar faltar principalmente o teste rápido que dá uma margem para população a respeito do corona vírus”, disse o secretário.

Os testes trarão mais agilidade para os profissionais no processo de triagem, e os resultados obtidos via teste rápido, irão fornecer dados importantes para atendimento e rastreamento da infecção por Corona vírus.

A unidade de referência Tufic Mizael Saady, foi destinada pela prefeitura de Brasileia para ser referência para a população na triagem e testagem de casos suspeitos antes mesmo do primeiro caso na cidade. Atualmente conta com duas equipes trabalhando de segunda-feira a sexta-feira, exclusivamente para atender pessoas com suspeitas de contaminação.

Em suas redes sociais, a prefeitura pede diariamente aos cidadãos através de campanhas de conscientização e prevenção, que todos ajudem a não deixar o vírus se disseminar, e venha prejudicar o atendimento. Já que a unidade atende diariamente em média cerca de noventa pessoas de nosso município. “Vamos dar continuidade com duas equipes, com certeza nesses próximos dias com afrouxamento do isolamento social por parte da população, o município tem que estar preparado. A Prefeita Fernanda Hassem preocupada com isso providenciou a compra desses três mil testes para atendermos a nossa população”, finaliza Borges.

No último boletim divulgado pela Prefeitura na terça-feira, 28. Brasileia registrava mais de 730 casos confirmados, sendo que 409 ainda estão ativos, 313 curados e 9 óbitos em decorrência do Covid-19.