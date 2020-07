As intervenções na infraestrutura serão realizadas pela Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) e foram autorizadas na manhã desta quarta-feira, 29, pela prefeita Socorro Neri em evento no residencial Jequitibá que contou com a presença de lideranças comunitárias e moradores.

“Infraestrutura é também uma questão de saúde, não é? Graças a Deus a Prefeitura está presente no nosso bairro e hoje a prefeita faz a ampliação desses serviços que são fundamentais pra nós”, declarou Manoel Izo, presidente da Associação de Moradores do Jequitibá.

A presidente do Conselho Regional de Urbanização, Lioneide Oliveira, também agradeceu o empenho da gestão municipal para conseguir atender todas as regionais da capital. “É um momento de grande alegria para todos nós que moramos aqui na região. Estamos no período de verão e tenho certeza de que os serviços vão avançar de forma significativa nos próximos meses”.

O vereador Antônio Morais, presidente da Câmara Municipal, destacou a forma planejada e criteriosa com que a prefeita Socorro Neri tem trabalhado. O que, de acordo com ele, garante responsabilidade com os recursos públicos e consequentemente que mais pessoas sejam beneficiadas. “Esse zelo pelo que é público, a transparência nas ações do município, já são notadamente uma características da prefeita. Eu nasci e me criei aqui nessa região, então tenho que agradecê-la duas vezes: uma enquanto chefe do legislativo e outra enquanto cidadão”.

“O Calafate é uma das regiões mais importantes da nossa cidade. Desde o início do ano a Prefeitura já vem desenvolvendo trabalhos nos bairros que compõem essa regional. O que nós estamos fazendo a partir de hoje é intensificar essas ações para aproveitar o período sem chuvas. Aqui nós ainda temos locais que precisam de recuperação, com tapa buracos ou remendos mais profundos, e esse trabalho será desenvolvido agora para garantir melhores condições de trafegabilidade”, enfatizou a prefeita Socorro Neri.