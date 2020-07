O Governo do Estado do Acre mantém o calendário e efetiva o pagamento dos servidores públicos ativos e inativos nesta sexta-feira, 31 de julho. Com esta operação, o Estado coloca em circulação mais de R$ 265,6 milhões.

Neste mês, os servidores da área da saúde que estão atuando no combate à pandemia do novo coronavírus recebem mais uma parcela do aumento do valor pago pelo adicional de insalubridade, de acordo com o que prevê os dispositivos das leis 3.627 de 12 de maio e 3.631 de 26 de maio. Mais de 6.670 servidores da Secretaria Estadual da Saúde e da Fundação Hospitalar do Acre irão receber mais de R$ 3 milhões.

Já os da Segurança Pública recebem o Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS), criado pela Lei 3.631 de 26 de maio. Com este pagamento, o governo investe mais de R$ 2 milhões beneficiando 4.772 servidores.

O compromisso assumido por Cameli, em garantir que os servidores recebam em dia, foi reafirmado com o pagamento da metade do 13º salário. A primeira parcela deste ano foi depositada na conta do funcionalismo público no dia 15 deste mês.

Versão digital do contracheque e outros serviços

Os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do site www.contracheque.ac.gov.br, ou pelo aplicativo disponível gratuitamente para sistema operacional Android. Nestes canais, os servidores podem obter, ainda, informações sobre o calendário de pagamento, cédula C, dentre outros.