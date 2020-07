Mesmo diante de inúmeras manifestações de repudio e até perca de um patrocinador, o clube acreano manteve e reafirmou que o reforço polêmico está mantido.

Feministas de diversas instituições se mobilizam pelas redes sociais e convocam mulheres para repudiar o que chamam de Afronta e Escárnio.

A ex-secretária estadual de políticas para mulheres Concita Maia é uma das que lidera as mobilizações em grupos de WhatsApp, convocando a mulherada a se fazer presente na manifestação.

O ato foi marcado para sexta-feira (31) as 07 horas da manhã, de frente o Estádio José de Melo sede do Rio Branco e local onde o goleiro Bruno irá morar no Acre.

O Presidente do Clube Neto Alencar, diz que esta é uma das maiores contratações da história do Clube e diz está firme na decisão.

Bruno cumpre pena pelo assassinato da ex-modelo Eliza Samudio; com quem teve um filho e sua pena atualmente é de regime semiaberto. A chegada do goleiro em Rio Branco está confirmada para sexta-feira as 13 horas.