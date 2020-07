Uma notícia muito triste pegou os brasileenses de surpresa nesta quarta-feira (29), trata-se do falecimento do músico Eduardo Saad de 77 anos que pertence a uma das famílias mais tradicionais de Brasiléia, que tem suas raízes plantadas no solo do pequeno município.

Edu Saad como ficou conhecido era muito querido, nas redes sociais, familiares e amigos aproveitaram para prestam suas últimas homenagens e condolência. Saad era casado e deixa esposa e dois filhos.

Ele pertencia ao conjunto Os Bárbaros, que fez muito sucesso no final da década de 60 e 70. Desde jovem Edu gostava de música, tocava violão e cavaquinho e junto com seus irmãos, primos e amigos formou o conjunto Os bárbaros.

A família não informou a causa da morte que ocorreu em Manaus. Seu corpo será cremado e as cinzas serão lançadas no rio de Brasileia, como forma de homenagem.