O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) se reuniu nesta semana com o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, Anderson Abreu, para definir o local que será construído o novo polo moveleiro no município de Tarauacá, desta vez com acesso à BR-364 e ao Rio Tarauacá.

Durante a reunião, Jesus Sérgio apresentou ao secretário o mapa da área do novo polo, que deverá ser no terreno do DERACRE, e justificou boa a localização como escolha do local, que deverá atender as demandas dos marceneiros do município, pois com a proximidade do Rio Tarauacá e da BR-364, a produção pode ser escoada tanto por transporte fluvial, quanto por transporte terrestre.

” Essa é uma obra que exige urgência, pois já há uma determinação do Ministério Público para que seja construído este polo moveleiro. E, vale lembrar que o polo que começou a ser construído no governo passado é longe da cidade e não tem energia suficiente para arcar com os trabalhos dos marceneiros. Então, é necessário construir um novo polo que atenda o setor, para promover o crescimento e o desenvolvimento da economia da cidade”, destacou o parlamentar.