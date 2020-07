PMAC – Em momentos de superação, uma pequena ação faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Ainda mais quando estamos falando de uma criança, de apenas 06 anos de idade, cheias de sonhos e expectativas pela frente.

Com apenas três anos de idade, o jovem Gabriel Sales da Silva, natural de Boca do Acre, descobriu que estava com Câncer no olho. A partir daí, a família iniciou uma batalha contra a doença. Em meio aos tratamentos quimioterápicos e radioterápicos, Gabriel mantém firme sua vontade de um dia se tornar policial, conforme conta a mãe dele, dona Janilda Oliveira.

“Essa visita foi de suma importância para ele e para todos nós. Ele ficou muito feliz! Passou o dia todo falando com outras crianças, amiguinhos dele, que havia ido ao BOPE, e conheceu os cachorros. Agradeço à Polícia Militar e a todos vocês que proporcionaram essa alegria ao meu filho”.

David Marques, conhecido como “Palhaço Peteleco”, que leva alegria as pessoas em tratamento de câncer há cerca de dois anos, foi um dos responsáveis por organizar a visita. “Eles estavam em Boca do Acre e vieram a Rio Branco fazer um procedimento e para esse retorno deles preparei essa surpresa, pois o sonho dele é ser policial. Para o Gabriel, foi muito importante esse contato, pois foi um sonho realizado”, disse Peteleco.