Assessoria – Na manhã desta terça-feira (28), o presidente a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), participou das comemorações em alusão aos 57 anos do Ministério Público no Acre. Na ocasião, também foi lançada a 11ª edição do Prêmio de Jornalismo da Instituição

O MPAC foi criado logo após a conquista da autonomia política e administrativa do Acre, em 26 de julho de 1963, pelo então governador José Augusto de Araújo. Em uma sessão solene, que contou com a presença do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado, os 57 anos da instalação da Instituição no Estado foram celebrados.

Nicolau Júnior parabenizou os membros do Ministério Público, por meio da procuradora-geral, Kátia Rejane, pelos serviços prestados pela Instituição ao longo dos anos no Estado. Ele destacou o importante papel do MP para que interesses do coletivo sejam assegurados.

“Me sinto orgulhoso em participar desse evento hoje. O Ministério Público possui uma trajetória muito bonita em nosso Estado. São vários os projetos de inclusão social desenvolvidos pela Entidade, que, além de defender e proteger os princípios e interesses fundamentais da sociedade, também promove a democracia, cidadania, justiça e a moralidade”, ressaltou.

Durante o ato solene, também foi lançado o 11ª edição do Prêmio de Jornalismo com o tema: “O papel do Ministério Público do Acre no combate ao coronavírus”. Pela primeira vez, o lançamento e a entrega da premiação serão realizados por meio de plataformas digitais.