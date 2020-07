A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, recebeu 790 mudas de Ipês e de palmeiras que serão utilizadas para realizar a arborização e paisagismo nas rotatórias e praças da cidade. A ação além de levar mais beleza para os locais, proporcionará um meio ambiente agradável. As plantas foram doadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, após uma articulação realizada pelo prefeito Ilderlei Cordeiro.

São mudas de ipês rosa, amarelo e branco, além de palmeiras de açaí solteiro e touceira e seringueira. As plantas foram buscadas em Rio Branco, com apoio do caminhão da Secretaria Municipal de Agricultura. A Secretária Municipal da pasta, Suzana Farias, explicou que a SEMA tem atuado como parceira da gestão.

“O Prefeito Ilderlei Cordeiro articulou junto ao Secretário Estadual, que de pronto nos atendeu. Esse é um trabalho de arborização nas rotatórias será desenvolvido em parceria com a Secretaria de Trânsito. Temos o projeto para fazer o paisagismo e arborização de todas as rotatórias e praças do município”, destacou.

Segundo a secretária, a pretensão do município é realizar a identificação e arborização também na rotatória da entrada da cidade, com características locais e símbolos do município.

Parceria com a comunidade local

Para que a manutenção dessas árvores aconteça, a Prefeitura vai firmar parceria também com a comunidade. Um grupo de senhoras e de comerciantes que têm estabelecimentos próximo dos locais de implantação das mudas, vão ajudar nos cuidados.

“Tem um grupo de senhoras dispostas a nos ajudar, e cada uma delas vai ajudar na manutenção posterior, pois não temos como fazer todo trabalho de implantação e manutenção em todas. São pessoas que moram próximas, e estamos realizando esse trabalho juntos”, enfatizou a secretária.