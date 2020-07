Nesta terça-feira, 28, a Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou o Boletim Epidemiológico referente à trigésima semana de combate à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com os números atuais dos casos confirmados de Covid-19, houve uma redução acentuada em número de novos casos, assim como mortes decorrentes da doença.

Atualmente houve o registro de 267 novos doentes confirmados e 06 pessoas não resistiram à Covid-19.

As mulheres seguem como as mais acometidas, representando 52% (4.588) e os homens 48% (4.166) das infecções pelo novo coronavírus.

Dentre os casos confirmados, 1.761 (20%) estão na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, 468 (5%) na faixa etária de 70 anos e mais e a maior incidência é na faixa etária de 20 a 49, com 6.203 (71%) casos. Na faixa etária de 10 a 19 anos 242 (3%) casos e 80 (1%) casos na faixa etária de < 10 anos.

Os números de confirmados, aparentemente, indicam que Rio Branco chegou ao topo da curva de casos, ou pico epidêmico. Estes índices colaboraram para que a capital avançasse para o nível laranja, estabelecido pelo Pacto Acre sem Covid-19, elaborado pelo Governo do Estado.

Dos 8.754 casos confirmados em Rio Branco, até 25 de julho, cinco bairros aparecem com alto índice de infectados, são eles: Bosque (281), Belo Jardim (280), Esperança (267), Vila Acre (218) e Estação Experimental (213).

Os bairros com menor número de doentes são: Parque dos Sabiás (40), Triângulo Velho ((41), Abraão Alab (42), Eldorado (43) e Aviário (43).

Apenas quatro bairros de Rio Branco não possuem registro de mortes pela Covid-19: São Francisco, Boa União, Santa Helena e Eldorado.

A Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado as medidas de enfrentamento à pandemia, com ações educativas, orientações à população, teleconsulta, monitoramento e mapeamento da situação epidemiológica do município.

Mesmo com a flexibilização, ainda é necessário o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.

Informações detalhadas dos recursos recebidos e utilizados para mitigar a pandemia do novo coronavírus estão disponíveis no Portal Covid19, da Prefeitura de Rio Branco: https://portalcovid.riobranco.ac.gov.br/.