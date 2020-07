Iluminação do Palácio Rio Branco está com as cores da bandeira do Peru – Foto: Marcos Vicentti

Assessoria – A República do Peru celebra 199 anos de sua Proclamação de Independência nesta terça-feira, 28. Em homenagem à data mais importante para o país vizinho, o Palácio Rio Branco, sede do Poder Executivo acreano, recebeu esta semana iluminação especial em vermelho e branco, as cores predominantes da bandeira nacional peruana.

Brasil e Peru possuem uma das relações bilaterais mais sólidas da América do Sul. Além da capital do Acre, monumentos de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Manaus (AM) e Fortaleza (CE) também realizam homenagem à independência peruana.

O governador Gladson Cameli parabenizou a nação e expressou sua admiração pessoal pelo país andino. O gestor reforçou ainda que Brasil e Peru precisam ampliar suas relações comerciais para o fortalecimento de suas economias.

“Gostaria de cumprimentar nossos irmãos peruanos pelos 199 anos de independência de seu país. Nesta mesma oportunidade, relato ainda minha admiração por esse lugar tão encantador, de uma cultura riquíssima e que eu já tive o privilégio de visitar várias vezes. Desde quando atuava como parlamentar, luto para que possamos estreitar ainda mais nossas relações comerciais, culturais e de turismo. Como governador, já iniciamos conversas para diminuir a burocracia e encontrarmos soluções que são boas para os dois lados. Temos muito a oferecer ao Peru e vice-versa. A nossa principal bandeira é a construção da estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa. Um sonho antigo que está cada vez mais próximo de se tornar realidade e será um divisor de águas para o nosso desenvolvimento econômico e social”, declarou Cameli.

O cônsul-geral do Peru em Rio Branco, Teobaldo Reategui San Martin, agradeceu a iniciativa do Governo do Estado do Acre pela iluminação simbólica e ressaltou o respeito entre as instituições. Reategui lamentou a situação vivenciada pelo mundo, por conta do novo coronavírus, e revelou que as comemorações cívico-militares com a presença do público foram suspensas este ano. “Recebemos essa homenagem do governo do Acre com muita alegria porque este é o dia mais importante do Peru. Em nosso país, esta data representa um dia de muita alegria e celebração. Infelizmente, por causa da pandemia da Covid-19, não se pode fazer nada e lamentamos”, afirmou.

Reategui destacou ainda o diálogo permanente com o governo acreano e os esforços que estão sendo feitos para intensificar o intercâmbio comercial entre Brasil e Peru, pelo Acre. O cônsul enfatizou que esse tipo de relação é fundamental para o progresso econômico e social das duas nações.

“Possuímos uma relação muito amistosa com o governador Gladson Cameli, o vice-governador Major Rocha e outras autoridades locais. Percebemos que as nossas relações comerciais estão aumentando e isso é importante para nós, assim como o interesse do governo do Acre para que o comércio bilateral continue sendo ampliado e contribua no fortalecimento da economia e maior geração de empregos”, observou.

De acordo com o Departamento de Cerimonial e Protocolos Oficiais do governo do Estado, a iluminação especial em alusão à Independência do Peru permanecerá no Palácio Rio Branco até a próxima quinta-feira, 30.