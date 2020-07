Uma ossada foi achada no Rio Acre, em Rio Branco, no início da tarde desta terça-feira (28), na região do bairro Sobral.

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública do Acre (Ciosp) informou que os ossos foram achados por uma draga que fazia a extração de areia do rio.

A polícia foi acionada pelos trabalhadores que faziam a extração da areia no local. A área foi isolada e o material recolhido pela perícia. O Ciosp destacou que não é possível saber se a ossada é humana.

Por isso, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para levar o material para exames cadavéricos. Do G1 Acre