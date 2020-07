Editorial do Estadão diz que Bolsonaro elevou o charlatanismo à condição de...

Editorial do Estadão diz que Bolsonaro elevou o charlatanismo à condição de política de Estado

Editorial do jornal O Estado de S.Paulo destaca que a politização da pandemia por parte de Jair Bolsonaro e sua defesa pelo uso da cloroquina no tratamento da Covid-19 resultou no “charlatanismo elevado à categoria de política de Estado para a área da saúde".