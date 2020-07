Com a alta demanda de atendimentos no sistema público de saúde, por causa da pandemia do novo coronavírus, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) solicitou ao Ministério da Saúde, por meio de um requerimento de indicação, o lançamento de um novo edital do Programa Mais Médicos, destinado preferencialmente aos profissionais brasileiros, conforme estabelece as regras do Programa, visando a ocupação de 20% das vagas remanescentes, para o fortalecimento da rede pública de saúde no enfrentamento à Covid-19.

Este novo edital do Ministério da Saúde é uma oportunidade para os médicos acreanos formados no exterior atuarem no Brasil, uma vez que os brasileiros terão prioridade na inscrição do Programa Mais Médicos.

Além disso, o Brasil passa por uma greve crise sanitária e a falta de profissionais nas unidades de saúde, especialmente no interior do país corrobora para o crescimento diário do vírus.

“No Acre muitos brasileiros formados no exterior também aguardam o lançamento de editais para atuar no Programa Mais Médicos, nas localidades indicadas pelo Ministério da Saúde, ocupando os outros 20% de vagas em aberto nos municípios brasileiros”, destacou o deputado Jesus Sérgio.

A contratação de médicos que ocupem todos as vagas remanescentes do Programa Mais Médicos para o Brasil, é uma forma de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e uma ação efetiva para o controle da pandemia e para salvar vidas de brasileiros em todos os municípios.