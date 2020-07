Visando diminuir os efeitos da fragilidade social causada pelo longo período de pandemia, a Prefeitura de Rio Branco através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) continua a entrega de cestas básicas para famílias cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

As cestas são provenientes de doações realizadas por empresas e entidades, além daquelas adquiridas com recursos da Assistência Social para este tipo de concessão. Cada unidade contém 15 quilos de alimentos como arroz, feijão, macarrão, café, leite, açúcar, sal, farinha, fubá, bolacha e óleo.

O cronograma considera, entre outros requisitos, a quantidade de pessoas que moram na residência e a faixa de renda familiar. De acordo com a gerente do Departamento de Proteção Social Básica da SASDH, Claudia De Paoli, para conseguir o benefício, a família deve entrar em contato com o Cras da sua região pelo telefone, fazer a solicitação e aguardar a avaliação.

“A seleção segue uma rigorosa avaliação feita pelas equipes técnicas de cada unidade, que se necessário, também realiza a visita domiciliar para elaborar um relatório social e verificar se aquela família realmente se encaixa nos critérios para receber o benefício”, garantiu.

Deliane Eleutério, moradora do bairro Pista, diz que receber a doação é um incentivo para sua família. “Às vezes a situação aperta e, de repente, vem essa boa notícia, que é uma verdadeira motivação. Aqui em casa todo mundo celebra e só tem a agradecer À equipe do Cras pelo atendimento.

A senhora Francisca das Chagas, que vive com seus 7 filhos no Panorama, fez questão de elogiar a atuação do Cras na tentativa de modificar sua condição de vida. “O Cras é um parceiro na minha vida, tanto moral quanto financeiro. Eu sei que sempre posso contar quando preciso. Assim como eu fui ajudada, eu peço que a Prefeitura nunca pare esse trabalho, pois tantas outras famílias precisam”.

Para solicitar uma avaliação da equipe, as famílias devem entrar em contato pelo telefone com a unidade de referência mais próxima de sua residência.

Cras Cidade Nova – 3221-0826

Cras Sobral e Calafate – 3225-0787

Cras Rui Lino – 3211-2458

Cras Santa Helena e Cidade do Povo: 3221-8311

Cras São Francisco e Tancredo Neves: 3224-5874