O Vereador Denis (PROS) do município de Porto Acre, usou as redes sociais para denunciar o desleixo e a falta de compromisso do atual gestor do município, Bené Damasceno (PP), que segundo o vereador Denis, Bené foi um dos prefeitos que mais recebeu verba para realizar a manutenção nos ramais, mas até agora não fez nada.

O vereador disse que em uma única remeça, o prefeito Bené recebeu mais de 60 mil litros de óleo diesel e está recebendo muito dinheiro para arrumar os ramais e até agora não mostrou trabalho. “Deu uma chuvinha lá, meu amigo!! Quase arrebenta o meu carro. Dez pessoas empurrando e não saía do meio da ladeira, incrível!! O ramal cheio de buracos e todo arrebentado”, destacou Denis.

Denis em um momento de indignação, publicou imagens e um desabafo com relação a sua caminhonete que mesmo com a chegada do verão, ao trafegar no ramal da Linha 7, atolou e apresentou muita dificuldade para desatolar, tendo em vista que, a caminhonete é traçada e mesmo com 10 pessoas empurrando ela nem se mexia.

De acordo com o parlamentar, há 30 anos o ramal não recebe melhoria, hoje o ramal que é estreito não é piçarrado, as pontes todas quebradas e os riscos que o ramal oferece.