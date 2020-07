Uma trágica notícia tomou conta da região do Juruá nesta segunda-feira (27), trata-se do falecimento do atual prefeito do Município de Rodrigues Alves, Sebastião Correia (MDB), de 74 anos, que foi vítima de infarto fulminante.

De acordo com informações, Sebastião Correia, pela manhã, teria participado da inauguração de uma Unidade Básica de Saúde, localizada na Vila Pucallpa, como parte da comemoração dos 28 anos de emancipação política de Rodrigues Alves.

De acordo com relatos, durante o evento, Sebastião teria apresentado ânsia de vômitos e passado mal, logo foi levado para o Hospital do Juruá, onde sofreu uma parada cardíaca, apesar de todos os esforços da equipe médica, o gestor não sobreviveu.

O velório de Sebastião Correia acontecerá no Parque Municipal de Rodrigues Alves. A família ainda não divulgou se o corpo será sepultado em Rodrigues Alves ou Cruzeiro do Sul.

Diante do trágico acontecimento, quem assume a prefeitura de Rodrigues Alves no lugar de Sebastião Correia é o vice-prefeito Jailson Amorim (PROS), provavelmente dentro de 24 horas.