Na Rodovia Ac 10, que dá acesso ao bairro Adalberto Sena e outros, em Rio Branco, o domingo, 26, foi de alegria para parte dos produtores do Polo Agroflorestal Geraldo Fleming.

É que depois de quatro meses sem poder comercializar os seus produtos, ao ar livre, eles retomaram às atividades. “Estava sendo difícil pra gente. Para não perdermos as vendas totalmente, pegamos o contato dos clientes e ficamos entregando pela metade do preço. Não era o ideal, mas pelo menos nos garantiu alguma coisa por esse tempo”, contou a produtora Liliana Guimarães.

De máscaras, touca, avental e respeitando a distância entre uma barraca e outra, os produtores chegaram por volta das 5h, horário em que normalmente começa a tradicional Feira do Adalberto Sena. O eletricista Francisco de Assis, morador da região, aguardava ansioso pela volta da feirinha. “Eu venho aqui todo domingo comprar as frutas e verduras da semana, mas com a suspensão das feiras estávamos comprando no supermercado, o que acaba ficando mais caro”, disse.

O aposentado Reginaldo Nunes também compareceu ao primeiro dia de retorno da Feira, ela conta que “comprando na Feira temos a certeza de estar adquirindo um produto de qualidade, sem agrotóxico, e pra gente que precisa ter uma alimentação saudável, que faz acompanhamento médico, isso conta muito. Estamos felizes com a volta da feirinha”.

Assim como esta, as Feiras de Bairro do Castelo Branco, Vila Betel, Vila Ivonete e Morada do Sol também voltaram no último final de semana, graças ao avanço do município de Rio Branco para a faixa laranja, situação em que o Pacto Acre sem Covid prevê a retomada gradual de boa parte das atividades econômicas.

A Secretaria Municipal de Agricultura Familiar (Safra) reuniu os representantes das 44 Feiras ao ar livre que são realizadas na capital acreana, com o apoio da Prefeitura, para organizar a retomada das atividades e orientar os produtores quanto aos protocolos sanitários.

“Nós estivemos com os produtores essa semana para passar todas as orientações sobre esse retorno. Orientamos sobre o uso dos equipamentos de proteção, cuidado redobrado com o manuseio das hortaliças e demais alimentos comercializados aqui e também para que eles pudessem instruir os clientes”, pontuou o gestor da Safra, Paulo Braña.

Por enquanto, o decreto estadual permite a volta parcial das Feiras, por isso os produtores vão se revezar durante a semana. Nesta semana, será vez de outros grupos de produtores comercializarem seus produtos.