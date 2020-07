Da assessoria – Com a contribuição de iluminação pública paga pelos moradores de Rio Branco, a Prefeitura já investiu este ano mais de R$ 9,3 milhões em iluminação pública, na manutenção da rede convencional e na substituição das lâmpadas tradicionais de vapor metálico e sódio por luminárias LED, dispositivo capaz de emitir luz de forma mais eficiente.

Conforme Kellyton Carvalho, secretário da Zeladoria da Cidade, trata-se de uma ferramenta importante para a iluminação pública e faz parte da primeira etapa do projeto de eficientização energética da cidade. Ele explica que até o dia 24 de julho foram realizadas, entre manutenção e implantação, 19.136 novos pontos de iluminação, o que representa uma economia substancial para o Município, além de promover mais segurança, apoio na mobilidade urbana e bem-estar à população.

A Prefeitura, mesmo no inverno, não deixou de realizar manutenção na rede convencional, nos pontos de iluminação pública do município, seja no atendimento solicitado pelos moradores junto à Zeladoria ou mediante solicitações dos servidores, fiscais de campo, que identificam e informam sobre pontos que estão com problemas para a manutenção diária.

“Agora no verão, por orientação da prefeita Socorro Neri, o Departamento de Iluminação Pública intensificou ainda mais esse trabalho. O novo projeto de eficientização e modernização do parque de iluminação pública do município já está em processo final de licitação resultado de uma operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, que vai permitir à Prefeitura trocar toda a rede convencional por luminárias mais modernas e eficientes que trarão também economia para o município”, destacou Kellyton.

A prefeitura trabalha com a expectativa que essas luminárias alcancem todas as vias, parques, praças e parte da zona rural, trazendo essa luminosidade mais eficiente nos espaços públicos, e assim, atender aos anseios dos moradores de Rio Branco, por meio desse tipo de luminárias que é mais durável, emite mais luz e é até 50% mais econômica.