O presidente estadual do PT do Acre, Cesário Braga e o Deputado Estadual do PT, Jonas Lima, estiveram em Porto Walter para debater a politica de alianças do partido com vistas às eleições municipais desse ano.

Na ocasião reuniram com pré-candidato a prefeito Arnoldo Lima (PROS), após um longo dialogo entre a direção estadual e municipal do PT com pré-candidato, o PT tomou a decisão de somar forças com a pré-candidatura Arnoldo a prefeito.

O presidente Municipal do PT de Porto Walter, que era pré-candidato a prefeito, Gena, falou da importância dessa construção “precisamos devolver Porto Walter para o seu povo, hoje a prefeitura está a serviço de dois ou três empresários, essa aliança com Arnoldo acende a esperança do povo”

O ex-prefeito, Neuzari Pinheiro, principal articulador politico do PT em Porto Walter afirmou que essa unidade da oposição em torno do pré-candidato Arnoldo Lima é o primeiro passo para uma mudança na politica de Porto Walter.

Arnoldo Lima se disse animado com esse sinal dado pelo PT “É importantíssimo juntarmos todos que sonham em libertar Porto Walter dessa relação empresarial, precisamos de uma administração que tenha compromisso com a população que possa fazer Porto Walter voltar a sorrir e sonhar”.