Brasil 247 – O patrimônio dos 42 bilionários brasileiros saltou de U$ 123,1 bilhões para US$ 157,1 bilhões entre os dias 18 de março e 12 de julho, de acordo com dados extraídos da lista dos mais ricos da revista Forbes, apurados pela organização Oxfam. A fortuna dos 73 bilionários da América Latina registrou o mesmo impacto, com um aumento do montante em U$ 48,2 bilhões no mesmo período.

“A Covid-19 não é igual para todos. Enquanto a maioria da população se arrisca a ser contaminada para não perder emprego ou para comprar o alimento da sua família no dia seguinte, os bilionários não têm com o que se preocupar”, diz a diretora executiva da Oxfam, Katia Maia.

A organização aponta que, desde o início das medidas de distanciamento social e combate à pandemia da Covid-19, oito novos bilionários surgiram na região, com média de um para cada duas semanas.

Por outro lado, o número de desempregados também cresceu drasticamente, atingindo 41 milhões de pessoas na América Latina, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT). O Banco Mundial estima que 50 milhões de latino-americanos cairão abaixo da linha da pobreza neste ano, acrescenta a reportagem.