A gestora da Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema, em Sena Madureira, Maria Marilene Rufino Lima, de 35 anos, é mais uma vítima da Covid-19 no estado do Acre.

Ao G1, o núcleo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em Sena Madureira disse que não tinha autorização para falar pelo órgão. A reportagem também não conseguiu contato com a família da vítima.

A Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema, a 5ª maior do país, criada em 2002 é fiscalizada pelo Instituto Chico Mendes (ICMbio), órgão responsável pelas unidades de conservação do Brasil desde 2007.

A morte da gestora por Covid-19 foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) no boletim desse domingo (26). Ao todo, o estado já registra 486 óbitos pela doença.

Conforme o órgão, Maria, que era moradora da cidade de Sena Madureira, no interior do estado, deu entrada no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) na última quarta-feira (22) e faleceu no sábado (25).

Um funcionário do ICBMBio, que conhecia Maria do trabalho, disse que ela deixou um filho de apenas 15 dias de vida e que morava com a mãe, uma idosa.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Acre lamentou a morte de Maria, que era zootecnista. A Associação Brasileira de Zootecnistas (ABZ) também lamentou o ocorrido.

“Formada em zootecnia pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), na turma pioneira do curso, a zootecnista atuava no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), deixando um legado profissional a todos os seus colegas de profissão. O CRMV-AC se solidariza com a família e amigos, neste momento de tristeza”, disse o conselho.

O Ifac também lamentou o falecimento da ex-aluna do curso de zootecnia. “Maria Marilene também foi estudante dos cursos técnicos em Agroecologia e Finanças do campus Sena Madureira, além de ter atuado e desenvolvido em projetos de pesquisa e extensão no Ifac”, afirmou.

Mais três mortes pelo novo coronavírus foram confirmadas nesse domingo (26), segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Acre. O número saiu de 483 para 486. A Saúde também confirmou mais 88 casos de contaminação da doença, subindo de 18.657 para 18.745.

Outras 811 amostras seguem em análise pelo Laboratório Charles Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. O número de pessoas que tiveram alta da doença é de 10.681, enquanto 175 pessoas seguem hospitalizadas.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de 2.125 casos para cada 100 mil habitantes e letalidade de 2,6%, sendo que a maior letalidade do Estado é em Rio Branco, 3,6%. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre