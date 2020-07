Correio 68 – O mais novo queridinho do Acre, o repórter Marcos Dione, revelou em sua conta no Facebook que foi dispensado da ABC TV após desabafar que não era remunerado e que trabalhava por amor.

Dione virou um fenômeno nacional com o bordão “é verdade!”, que popularizou ao falar no início suas reportagens com sua característica viradinha, seu jeito divertido e inusitado de fazer jornalismo, rendeu a ele aparições em programas como o Alerta Nacional, apresentado por Sikera Jr, na RedeTV.

De origem humilde, morador do bairro Taquari, ele sempre sonhou em estar na televisão fazendo o que ama e pela força de seu talento, conquistou o coração dos acreanos. Nesta segunda-feira (27), entretanto, as notícias não foram boas, ele disse em uma postagem: “É verdade que depois que publiquei que não era remunerado, fui dispensado! E ainda fui chamado de sujo, ingrato e mal caráter. Tá bom pra ti?”

Leia mais : ‘É verdade’: Repórter Marcos Dione é dispensado da TV em que trabalhava após revelar que não era remunerado.

A publicação no Twitter, que segundo o repórter, foi a causa de sua dispensa da TV, foi apagada ainda na noite de ontem (27), confira abaixo a imagem: